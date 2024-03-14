Hollanda'da Geert Wilders seçimi kazandı: Başbakan olamadı

Hollanda'da aşırı sağcı Geert Wilders, seçimi kazandı. Ancak Hollanda'nın başbakanı olamayacağını kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:50
Hollanda'da Geert Wilders seçimi kazandı: Başbakan olamadı
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Hollanda'da geçen sene aldığı seçim zaferiyle Avrupa'yı şoke eden aşırı sağcı lider Geert Wilders, potansiyel koalisyon partnerlerinin desteğini alamadığı için ülkenin yeni başbakanı olmayacağını açıkladı.

Çarşamba akşamı X platformu üzerinden açıklama yapan Wilders, "Ben sadece koalisyondaki tüm partiler desteklerse başbakan olurdum. Böyle olmadı. Ülkem ve seçmenler için olan sevgim, benim makamımdan önemlidir" yazdı.

İlerleyen saatlerde bir paylaşım daha yaparak "yine de bir gün Hollanda'nın başbakanı olacağını" söyleyen Wilders, "Daha da çok Hollandalının desteğiyle olacağım. Yarın değilse de sonraki gün. Milyonlarca Hollandalının sesi duyulacak!" sözlerini ifadesine ekledi.

Kasım ayında yapılan seçimlerde Wilders'ın partisi PVV, beklentilerin çok üzerinde oy alarak sandıktan birinci parti olarak çıkmış, ancak 150 sandalyeli mecliste 37 sandalyeyle çoğunluğa ulaşmanın uzağında kalmıştı. Wilders, hükümet kurabilmek için üç potansiyel koalisyon ortağıyla görüştü ancak sonuç alamadı. 

Wilders, koalisyon ortağı bulabilmek için AB'den çıkış referandumu yapma ve camilere, başörtüsüne ve Kuran'a yönelik yasaklarla ilgili politikalarında geri adım atsa da hedefine ulaşamadı. 


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