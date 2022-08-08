Hollanda'da 'kalıcı Covid-19 yasası' tartışılıyor
Hollanda'da, hükümetin Kovid-19 ve benzeri salgınlarda gerekli kısıtlamalar getirmesine imkan veren kalıcı bir yasanın çıkarmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Hollanda Belediye Başkanları Birliği Başkanı Liesbeth Spies'in, "Salgın durumunda kimin hangi sorumluluğu yerine getireceği belirsiz" değerlendirmesinde bulundu.
Kamu haber ajansı NOS'ta çıkan haberde, Belediyeler Birliği, Belediye Başkanları Birliği ve Hollanda Güvenlik Konseyi'nin Covid-19 için hükümete verilen yetkilerin Kamu Sağlığı Yasas'ına eklenerek "kalıcı" hale gelmesine karşı çıktığı belirtildi.
Haberde, hükümete Kamu Sağlığı Yasasında yapılacak değişikliklerin "belirsiz", "muğlak" ve "mantıksız" olduğu eleştirileri geldiği kaydedildi.
YASA BELİRSİZ
Covid-19 salgınında getirilen tedbirlerin acele olduğu ve üzerinde yeterince tartışılmadan hayata geçmek zorunda kaldığına değinilen haberde, "Belediyelerin, belediye başkanlarının ve güvenlik bölgelerinin görev ve yetkileri net değil" ifadesi kullanıldı.
Haberde, Hollanda Belediye Başkanları Birliği Başkanı Liesbeth Spies'in, "Salgın durumunda kimin hangi sorumluluğu yerine getireceği belirsiz" değerlendirmesine yer verildi.
Uzmanların, Covid-19 pandemisinde uygulanan ve ülkede güvenlik bölgeleri oluşturulmasına imkan veren bazı yasaların tamamen değişmesi tavsiyesinde bulunduğu hatırlatılan haberde, Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers'in sözcüsünün, "Bakanlığın Covid-19 düzenlemelerinin hızlı çıkarılmış kanunlar olduğu fakat bunun kötü bir kanun olarak düşünülmemesi gerektiği" görüşü de aktarıldı.
Hükümet, Covid-19 ve benzeri salgın durumlarında gerekli kısıtlamaları hayata geçirmek, ülkede güvenlik bölgeleri ilan etmek ve bunlara başkan atamak gibi yetkiler veren Kamu Sağlığı Yasası'ndaki değişiklikleri yaz sonunda Meclise getirmek istiyor.
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