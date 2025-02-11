Hükümeti protesto etti: Trump'tan esinlenerek adını değiştirdi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:34

Güncelleme: 11.02.2025 - 12:34

Avustralyalı bir siyasetçi, ülkenin iktidardaki merkez sol İşçi Partisi'ni protesto etmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'tan esinlenerek adını yasal olarak Austin Trump olarak değiştirdi.

Batı Avustralya'da İşçi Partisi'nin çoğunlukta olduğu parlamentonun üst kanadında bağımsız milletvekili olarak görev yapan Ben Dawkins, Batı Avustralya parlamentosunun internet sitesinde artık “Aussie Trump” olarak yer alıyor.

Ben Dawkins ayrıca, X hesabındaki kullanıcı adını da “Hon. Aussie Trump MLC” olarak değiştirdi.

Dawkins, “Batı Avustralya'daki İşçi Partisi hükümetinin zulmüne ve sistematik yolsuzluğuna karşı siyasi bir protesto başlattım” dedi.

Sosyal medya platformundaki bir paylaşımında “Aussie” olarak imzasını atan Dawkins, “İşçi Partisi'ne Oy Verin! & sondaj bebeğim sondaj!” diye yazarak Trump'ın ABD'de petrol ve doğal gaz çıkarımını artırma planını yankılar gibi göründü.

Batı Avustralya'nın Doğum, Ölüm ve Evlilik sicilinden isim değişikliğinin yasal onayını gösteren bir fotoğraf da paylaşan Dawkins, “Uyanmış solcu saçmalıklarına seslenme anlamında Trump gibi olmak istiyorum. Sana ulaşmayı çok isterim Donald, buradaki ofisi araman yeterli” diye konuştu.

Eyaletin İşçi Partisi lideri olan Batı Avustralya Başbakanı Roger Cook, Dawkins'in eylemleri hakkında “Bu sadece dikkat çekmek için yapılan bir şey. Daha ne kadar kendini düşürebileceğinden emin değilim” açıklamasında bulundu.

Batı Avustralya eyalet seçimleri, Mart ayında gerçekleştirilecek.