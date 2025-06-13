Hüseyin Selami öldürülmüştü: İran Devrim Muhafızları’nın yeni başkomutanı Vahidi oldu!

İsrail, bugün sabaha karşı İran’ın nükleer programını hedef alan “önleyici, hassas ve birleşik” bir saldırı başlattığını duyurdu. Saldırılarda pek çok üst düzey ismin de hedef alındığı açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin, saldırılarda öldürüldüğü aktarıldı.

İran ordusunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni Başkomutanı olarak İran Ruhani Lideri Ali Hamaney tarafından eski Kudüs Gücü Komutanı General Ahmed Vahidi’nin atandığı duyuruldu.