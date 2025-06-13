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Hüseyin Selami öldürülmüştü: İran Devrim Muhafızları’nın yeni başkomutanı Vahidi oldu!

Hüseyin Selami öldürülmüştü: İran Devrim Muhafızları’nın yeni başkomutanı Vahidi oldu!

13.06.2025 08:48:00
Güncellenme:
ANKA
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Hüseyin Selami öldürülmüştü: İran Devrim Muhafızları’nın yeni başkomutanı Vahidi oldu!

İsrail’in İran’ın askeri ve nükleer tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında General Hüseyin Selami'nin hayatını kaybetmesinin ardından, İran Ruhani Lideri Ali Hamaney, eski Kudüs Gücü Komutanı General Vahidi’yi Devrim Muhafızları Ordusu'nun başına getirdi.

İsrail, bugün sabaha karşı İran’ın nükleer programını hedef alan “önleyici, hassas ve birleşik” bir saldırı başlattığını duyurdu. Saldırılarda pek çok üst düzey ismin de hedef alındığı açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin, saldırılarda öldürüldüğü aktarıldı.

İran ordusunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni Başkomutanı olarak İran Ruhani Lideri Ali Hamaney tarafından eski Kudüs Gücü Komutanı General Ahmed Vahidi’nin atandığı duyuruldu.

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