Politico: Erdoğan, Moldova'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmayacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun önümüzdeki günlerde Moldova'da gerçekleştireceği ikinci toplantısına katılmayacağı iddia edildi.
Politico'nun aktardığına göre Perşembe günü Moldova'da gerçekleşecek Avrupa Siyasi Topluluğu (EPC) Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son anda toplantıdan çekilmesiyle "ilk yüksek profilli kaybını" yaşadı.
Hazırlıklara katılan üç yetkiliye göre, Erdoğan, Moldova'nın başkenti Kişinev'in dışında gerçekleştirilecek toplantıya katılmayacak.
Erdoğan, geçtiğimiz yıl Prag'daki zirveye katılmış, ancak zirve sonu yemeğinde Yunan mevkidaşı Kiryakos Miçotakis ile tartışmıştı.
Avrupa Siyasi Topluluğu (EPC), Avrupa Birliği (AB) dışındaki Avrupalı liderleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Toplantıya 27 AB ülkesinin yanı sıra İngiltere ve Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkeler ve Batı Balkan ülkelerinden 40'tan fazla Avrupalı liderin katılacağı konuşuluyordu.
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