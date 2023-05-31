Telegraph: Avrupa, Erdoğan'ın zaferiyle rahat bir nefes aldı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:16

Güncelleme: 31.05.2023 - 13:17

İngiliz Telegraph gazetesinin Avrupa editörü James Crisp son yazısında, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını masaya yatırdı.

Batı'daki güç merkezlerinin, "Erdoğan'ı devirmesi halinde, Türkiye'yi yeniden Batı'ya yaklaştırma sözü veren Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri" yönünde yaygın bir inanış var.

Crisp'e göre ise "Batılı liderlerin pek çoğu Erdoğan'ın seçilmesinden memnun." Çünkü bu koşullar altında, "AB ile imzalanan göç anlaşması" gözden geçirilmeyecek ve "Türkiye'nin AB üyeliği" de asla gündeme gelmeyecek.

Crisp, bu durumu şöyle açıklıyor

"Erdoğan iktidarına devam ediyor. Hiçbiri bunu kabul etmeyecek olsa da kıtadaki liderlerin çoğu, Türkiye AB'den uzak durduğunda daha rahat hissediyor..."

"BRÜKSEL'İN İŞİNE GELİYOR..."

Crisp, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Sayın Erdoğan uzun zamandır Türkiye'nin AB üyeliğinden vazgeçmiş durumda (...) Bu da Brüksel ve üye devletlerin işine geliyor. Avrupa Birliği demokratik değerler ve insan hakları konusunda iyi bir oyun oynuyor. Ancak 2015 göçmen krizi sırasında Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapması için Sayın Erdoğan'a büyük meblağlar ödemekte bir sakınca görmedi. Türkiye ayrıca daha fazla para karşılığında Akdeniz'den yasadışı geçiş yapan göçmenleri geri almayı da kabul etti. Sayın Erdoğan'ı sevmek imkansız olabilir. Ancak kendisini çok kullanışlı hale getirdi..."