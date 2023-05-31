2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Telegraph: Avrupa, Erdoğan'ın zaferiyle rahat bir nefes aldı

İngiliz basınında çıkan bir makalede, Batılı liderlerin Erdoğan'ın seçilmesinden memnun olduğu; çünkü bu koşullar altında, AB ile imzalanan göç anlaşmasının devam edeceği ve Türkiye'nin AB üyeliğinin de gündeme gelmeyeceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:16
Telegraph: Avrupa, Erdoğan'ın zaferiyle rahat bir nefes aldı
Abone Ol google-news

İngiliz Telegraph gazetesinin Avrupa editörü James Crisp son yazısında, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını masaya yatırdı.

Batı'daki güç merkezlerinin, "Erdoğan'ı devirmesi halinde, Türkiye'yi yeniden Batı'ya yaklaştırma sözü veren Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri" yönünde yaygın bir inanış var.

Crisp'e göre ise "Batılı liderlerin pek çoğu Erdoğan'ın seçilmesinden memnun." Çünkü bu koşullar altında, "AB ile imzalanan göç anlaşması" gözden geçirilmeyecek ve "Türkiye'nin AB üyeliği" de asla gündeme gelmeyecek. 

Crisp, bu durumu şöyle açıklıyor

"Erdoğan iktidarına devam ediyor. Hiçbiri bunu kabul etmeyecek olsa da kıtadaki liderlerin çoğu, Türkiye AB'den uzak durduğunda daha rahat hissediyor..."

"BRÜKSEL'İN İŞİNE GELİYOR..."

Crisp, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Sayın Erdoğan uzun zamandır Türkiye'nin AB üyeliğinden vazgeçmiş durumda (...) Bu da Brüksel ve üye devletlerin işine geliyor. Avrupa Birliği demokratik değerler ve insan hakları konusunda iyi bir oyun oynuyor. Ancak 2015 göçmen krizi sırasında Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapması için Sayın Erdoğan'a büyük meblağlar ödemekte bir sakınca görmedi. Türkiye ayrıca daha fazla para karşılığında Akdeniz'den yasadışı geçiş yapan göçmenleri geri almayı da kabul etti. Sayın Erdoğan'ı sevmek imkansız olabilir. Ancak kendisini çok kullanışlı hale getirdi..."


Batı Avrupa Erdoğan düzensiz göçmen göçmen avrupa birliği

İlgili Haberler

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez'den Erdoğan'a mesaj

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez'den Erdoğan'a mesaj
Biden ve Erdoğan telefonda görüştü... gündem İsveç ve F-16

Biden ve Erdoğan telefonda görüştü... gündem İsveç ve F-16
Erdoğan'ın 'darbeci' dediği Sisi’den tebrik telefonu!

Erdoğan'ın 'darbeci' dediği Sisi’den tebrik telefonu!

En Çok Okunan Haberler