ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez'den Erdoğan'a mesaj

Yayınlanma: 31.05.2023 - 11:35

Güncelleme: 31.05.2023 - 11:35

Türkiye, Ekim 2021'de Lockheed Martin tarafından üretilen 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için yaklaşık 80 modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu. Başkan Joe Biden yönetiminin satışı desteklediği ve onay için Kongre ile aylardır temas halinde olunduğu belirtildi.

Ancak başta Senatör Bob Menendez olmak üzere pek çok üst düzey temsilci, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına karşı çıkması ve ülkenin insan hakları sicili gibi engeller yüzünden F-16 satışına itiraz etti ve henüz Kongre'den onay çıkmadı.



Konuya ilişkin olarak, "İsveç denklemin sadece bir parçası. Bazı üyeler için denklemin tamamı olabilir. Benim için değil" açıklamasında bulunan Menendez, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi önemli olan Erdoğan'ın geleceğe nasıl ilerlemek istediği. Eğer bugüne kadar izlediği rotayı değiştirmek istiyorsa, bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Eğer gördüklerimizle aynıysa ya da daha fazlasıysa, o zaman bu talebe karşı çıkmaya devam edeceğim" dedi.





