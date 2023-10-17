İddia: Zelenski'nin 'ziyaret' teklifi reddedildi

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:36

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:36

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin, Filistin ile çatışmaların devam ettiği İsrail'i ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile ziyaret etme talebinin İsrail tarafından reddedildiği iddia edildi.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa ülkelerini ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte İsrail'e bir dayanışma ziyareti gerçekleştirmek istedi. Ancak Zelenski'nin bu teklifi, İsrail tarafından geri çevrildi.

İsrail, Yahudi olan Zelenski'ye "doğru zaman olmadığını" ancak isterse ülkeyi daha sonra ziyaret edebileceğini bildirdi.

Haberde,"yaklaşık 2 yıldır devam eden savaş nedeniyle İsrail'e 'tek başına bir ziyaret' yapamayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin gelecekte yapacağı Avrupa turuna İsrail'i de eklemesi bekleniyor" denildi.