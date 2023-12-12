İddialar peş peşe gelmişti: İran Atom Enerjisi Kurumu doğruladı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:35

Güncelleme: 12.12.2023 - 13:35

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuştu.

Ülkesinin nükleer programının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile Güvenlik Denetimi Anlaşmasına ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na dayandığını belirten İslami, bu temelde UAEA ile işbirliğini sürdürdüklerini ifade etti.

UAEA'nın nükleer faaliyetlerde bulunulduğu şüphesiyle erişim izni istediği iki yerle ilgili Ajansa açıklama sunduklarını aktaran İslami, bu meselenin çözülmesini umduklarını dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, ABD'nin nükleer reaktörlerde kullanılan İran üretimi ağır suyu satın aldığına ilişkin açıklamasına işaret eden İslami, bu konuda şu ifadelere yer verdi:

"Biz ağır suyumuzu resmi olarak satıyoruz. ABD, bir kez satın aldı ve bugün başka ülkelerden (satın almak için) talepler var. Bizim stratejimiz ağır suyu işleyip kurallar çerçevesinde kullanmaktır."

İran ile P5+1 ülkeleri arasında Temmuz 2015'te varılan nükleer anlaşmanın ardından İran, ABD'ye 32 ton "ağır su" satışı için bir Amerikan şirketiyle anlaşma imzalandığını açıklamış ancak daha sonra anlaşmanın uygulanıp uygulanmadığına dair bilgi verilmemişti.

Nükleer anlaşmaya göre Tahran yönetimi, anlaşma uyarınca yeniden yapılandırılan Arak Ağır Su Reaktörü'nde ağır su kullanabilse de arz fazlası ağır su ya da zenginleştirilmiş uranyumu yurt. dışına satmak zorunda bulunuyor.

İran bu süreçte Rusya'ya da 70 ton ağır su sattığını duyurmuştu.

ABD, 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırımlar getirmeye başlamıştı. İran da buna karşılık nükleer anlaşmadaki taahhütlerini durdurmuştu.

Buna karşın İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 9 Aralık'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin yaptırımlar uygulamasına rağmen nükleer reaktörlerde kullanılan İran üretimi ağır suyu bir aracı üzerinden satın aldığını duyurmuştu.

Abdullahiyan, "ABD, İran'ın ağır suyunu bir aracı üzerinden satın alıyor. Batılı bir yetkili bana dünya çapında üretilen en kaliteli ağır suyun İran'a ait olduğunu söyledi" ifadelerini kullanmıştı.