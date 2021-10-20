İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü
Suriye'de, İdlib'in güneyindeki Eriha bölgesinde pazar yerine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, 10 kişi hayatını kaybetti,
Suriye'de, İdlib'in güneyindeki Eriha bölgesindeki pazar yerine saldırı gerçekleştirildi.
İç savaşın sürdüğü Suriye'de, İdlib'in güney kırsalında Eriha'daki pazar yerine topçu saldırıları düzenlendi. Bombardımanda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken, 35 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
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