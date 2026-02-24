IKBY Başkanı Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü!

Neçirvan Barzani’nin Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesi Başkanı Barzani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye İşleri Özel Temsilcisi ve ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile beraberindeki heyeti kabul etti.

23 Şubat 2026 Pazartesi akşamı gerçekleştirilen görüşmeye, Irak’taki ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris de katıldı.

Toplantıda ABD, Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınırken, Suriye’deki son gelişmeler ile Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi süreç değerlendirildi.

Açıklamada, ABD heyetinin, bölgenin istikrara kavuşturulması, gerilimin azaltılması ve Şam ile Haseke arasında bir anlaşmaya varılması yönündeki diplomatik çabalarda Barzani’nin üstlendiği role takdirlerini ilettiği belirtildi.

Barzani ise Kürdistan Bölgesi’nin her zaman olduğu gibi istikrar ve sükunet unsuru olmaya devam edeceğini vurguladı. Görüşmede ayrıca bölgedeki güncel gelişmeler de ele alınırken, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinin ve bölgesel istikrarın korunmasının önemine dikkat çekildi.