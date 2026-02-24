Cumhuriyet Gazetesi Logo
IKBY Başkanı Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü!

IKBY Başkanı Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü!

24.02.2026 09:07:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
IKBY Başkanı Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler ile Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi süreç ele alındı.

Neçirvan Barzani’nin Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesi Başkanı Barzani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye İşleri Özel Temsilcisi ve ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile beraberindeki heyeti kabul etti.

23 Şubat 2026 Pazartesi akşamı gerçekleştirilen görüşmeye, Irak’taki ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris de katıldı.

Toplantıda ABD, Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınırken, Suriye’deki son gelişmeler ile Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi süreç değerlendirildi.

Açıklamada, ABD heyetinin, bölgenin istikrara kavuşturulması, gerilimin azaltılması ve Şam ile Haseke arasında bir anlaşmaya varılması yönündeki diplomatik çabalarda Barzani’nin üstlendiği role takdirlerini ilettiği belirtildi.

Barzani ise Kürdistan Bölgesi’nin her zaman olduğu gibi istikrar ve sükunet unsuru olmaya devam edeceğini vurguladı. Görüşmede ayrıca bölgedeki güncel gelişmeler de ele alınırken, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinin ve bölgesel istikrarın korunmasının önemine dikkat çekildi.

Image

İlgili Konular: #BARZani #görüşme #Tom Barrack

İlgili Haberler

Mahmut Arıkan'dan 'Tom Barrack' çağrısı: 'İstenmeyen adam ilan edilmeli'
Mahmut Arıkan'dan 'Tom Barrack' çağrısı: 'İstenmeyen adam ilan edilmeli' Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Epstein dosyalarında adı geçtiği söylenen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın "istenmeyen adam" ilan edilmesi gerektiğini belirtti.
TİP’ten Tom Barrack tepkisi: 'Ülkemizde istemiyoruz'
TİP’ten Tom Barrack tepkisi: 'Ülkemizde istemiyoruz'  Türkiye İşçi Partisi, Epstein belgelerinde adı geçen ABD’li iş insanı Tom Barrack’ın Türkiye’ye gelmesine karşı çıkarak, Barrack’ı “ABD emperyalizminin Türkiye’deki temsilcisi” olarak nitelendirdi.
Tom Barrack'tan Türkiye açıklaması: F-35'ler için tarih verdi
Tom Barrack'tan Türkiye açıklaması: F-35'ler için tarih verdi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 alımının önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüme kavuşacağını açıkladı. Barrack, Rus S-400 hava savunma sistemine dair sorunların çözülmüş olduğunu belirtti, ancak F-35 konusunda hala anlaşmazlıklar bulunduğunu vurguladı.