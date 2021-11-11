İki bacağını da kaybeden adama, tazminat yerine 2 yıl hapis cezası
Macaristan’da 2014 yılında tren kazasında bacaklarını kaybeden bir kişi, 1 milyar forint (yaklaşık 2,8 milyon avro) tazminat almak için başvurduğu mahkemeden tazminat yerine 2 yıl hapis cezası aldı.
Macaristan’ın Szabolcs-Szatmar-Bereg bölgesinde yer alan Nyircsaszar köyünde 2014 yılında tren kazası sonucu iki bacağını kaybeden Sandor C. isimli şahıs, 1 milyar forint (yaklaşık 2,8 milyon avro) tazminat almak için açtığı davada mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, şahsın kazadan önce birçok sigorta şirketine yüksek riskli kaza ve hayat sigortası yaptırdığını belirterek, sigortadan para alabilmek için kendisini trenin altına attığına ve kasten sigorta şirketlerini dolandırmaya çalıştığına karar verdi. 7 yılın ardından 2 gün önce sonuçlanan davada, mahkeme Sandor C.’nin kazayı planladığına hükmetti.
Kararda, sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle iki bacağını da kaybettiği iddia edilen Sandor C., 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce suç işlemediği için Sandor C.’nin hapis cezası 2 yıl ertelenirken, 2 yıl içinde herhangi bir suç işlemesi durumunda hapis cezasını çekeceği bildirildi.
Karar karşısında şoka uğrayan adam ve avukatı, karara itiraz etmek için hakimden 3 günlük süre istedi.
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