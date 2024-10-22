İki ülke anlaşmaya vardı: Sınır anlaşmazlığı çözülecek

Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:26

Güncelleme: 22.10.2024 - 12:26

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, tarafların 2020'deki anlaşmazlığın ardından ortaya çıkan gerilimin azaltılmasına yönelik çabalardan olumlu sonuç aldığını belirtti.

Çin ve Hindistan'ın, bir süredir sınır meselesiyle bağlantılı olarak diplomatik ve askeri kanallar aracılığıyla yakın iletişim kurduğunu ifade eden Sözcü Lin, "İki taraf, şimdi ilgili meselelerde anlaşmaya varmıştır" dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, dün yaptığı açıklamada, daha önce taraflar arasında gerilime sebep olan Ladakh bölgesinin doğusunda Fiili Kontrol Hattı'ndaki (LAC) karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmiş, Çin de çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülkenin askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021'den bu yana yapılan 21 tur görüşmede taraflar Pangong Gölü, Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Kolordu komutanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin 21. turu, 21 Şubat'ta Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapılmış, taraflar görüşmede iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan LAC'ın batı sektörünü oluşturan Ladakh'ın doğusundaki bölgede kalan sorunların çözümüne odaklandığı bildirilmişti.