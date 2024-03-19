İki ülke arasında gerilim tırmanıyor: Diplomatı sınır dışı etti

Moldova yönetimi, ayrılıkçı bölge Transdinyester’de Rusya’daki başkanlık seçimi için sandık kurulması nedeniyle Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliğinin bir diplomatını sınır dışı etti.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 14:52
İki ülke arasında gerilim tırmanıyor: Diplomatı sınır dışı etti
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Moldova’nın Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde Rusya’daki başkanlık seçimi için sandık kurulması krize yol açtı.

Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Rusya Büyükelçisi Oleg Vasnetov’un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

Bakan Popşoi, Büyükelçi Vasnetov’a Transdinyester bölgesinde sandık kurulmasına ilişkin protesto notası iletildiğini ifade etti.

Popşoi ayrıca Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliğinden bir diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğini vurguladı.

Moldova Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da adı açıklanmayan Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği ve sınır dışı edildiği aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kişinev’in sınır dışı kararına karşılık verileceği belirtildi.

Moldova yönetimi, Rusya’da düzenlenen devlet başkanlığı seçimi için Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliği dışında herhangi bir noktada sandık kurulmasına izin vermemişti.

Ancak 250 binden fazla Rus vatandaşının yaşadığı ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde 6 oy verme merkezi açılmıştı.

Transdinyester, Moldova’nın 1991’de Sovyetler Birliği’nden ayrılmasının ardından Rusya’nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.


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