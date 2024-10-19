İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir uçak düştü: 'Ülkede türünün tek örneği...'

Yayınlanma: 19.10.2024 - 16:56

Güncelleme: 19.10.2024 - 16:57

Finlandiya'da İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir uçağın, kalkıştan dakikalar sonrayere düşmesi ve alev alması sonucu “iki deneyimli pilotun” öldüğü bildirildi.

Polis, tek motorlu, iki kişilik T-6 Texan uçağının, 1930'larda tanıtılan ve şu anda çoğunlukla hava gösterilerinde kullanılan popüler bir Amerikan askeri eğitim uçağı olduğunu belirterek, Rayskala havacılık havaalanı yakınlarındaki bir ormana düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, “Küçük uçak kalkıştan kısa bir süre sonra yere düştü ve alev aldı” denildi.

Finlandiyalı kaza ekipleri, uçağın motorunun arızalanmış olmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Yetkililer, Almanya'ya ait uçağın kısa bir süre önce satıldığını ve Almanya'ya transfer edilmeden önce test uçuşu yaptığını söyledi.

Fin haber ajansı STT'ye göre uçak 1942 yılında üretildi ve Finlandiya'da türünün tek örneğiydi. STT'ye göre, T-6'nın donanma versiyonu olan uçak, 2020 yılında Finlandiya'ya getirilmiş ve en son bu ayın başlarında denetlenmişti.