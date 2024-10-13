İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç bomba patlatıldı: 11 bin kişi tahliye edildi!

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin güneyinde yer alan Göttingen'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç bomba patlatıldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç bomba patlatıldı: 11 bin kişi tahliye edildi!
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 13.10.2024 - 13:56

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç bomba patlatıldı. 

Bild'in haberine göre, Göttingen kentinde patlatılan bombalar arasında iki adet on tonluk bombanın da bulunduğu belirtildi.

11 bin kent sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edilirken, Göttingen tren istasyonu da patlama sırasında ekipler tarafından kapatıldı.

Bombaların, aylar önce basketbol maçları için kullanılan bir etkinlik salonunun yakınında bulunduğu ve birbirine yakın bir şekilde durduğu kaydedildi.

Tahliye ve çalışmalar için yaklaşık 700 kişinin görevlendirildiği belirtilirken, bölgede kısıtlamalar nedeniyle otobüs, bölgesel ve uzun mesafe ulaşımında aksaklıklar olduğu ifade edildi.


Etiketler: #Almanya #İkinci Dünya Savaşı

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