İletişim Başkanı Altun, Ukrayna'daki savaşa dair değerlendirmelerde bulundu

05 Ağustos 2022 Cuma, 16:53

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, en son üç hafta önce Tahran'da görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna tahıl koridoru anlaşmasının devreye alınmasının akabinde bugün bir araya geldi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali devam ediyor. Türkiye savaşın ilk aylarında iki ülkenin dış işleri bakanları düzeyinde bir toplantıya ev sahipliği yapmış, daha sonra savaş devam ederken Ukrayna ve Rus tahılının iki ülkeden dünya pazarlarına ulaşmasına imkan verecek anlaşmada ara bulucu rol oynamıştı.

Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi öncesinde Reuters'a yaptığı açıklamada, tahıl koridoru anlaşmasının Türkiye'nin yürüttüğü iki ülke liderleri arası doğrudan diplomasinin bir meyvesi olduğunu ifade ederek, diğer ülkelerin Türkiye'nin çabalarını yersiz çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Altun, "Gerçeği söylemek gerekirse bazı dostlarımız bu savaşın bitmesini istemiyor. Timsah gözyaşı döküyorlar. Esasen çatışmayı durdurmaya çalışmak bir yana, bizim yapıcı çabalarımızın da altını oymaya gayret ediyorlar" dedi.

Ukrayna savaşını sona erdirmek için diplomasinin üstün gelmesi ve böylece barış sağlanacağını ifade eden Altun, "Uluslararası toplum, Rusya'yı gözardı ederek Ukrayna'daki savaşı bitiremez... Çok çalışmadan sonuç elde edemezsiniz" dedi.

Hem Ukrayna, hem de Rusya ile görece güçlü ilişkileri bulunan Ankara, Ukrayna'ya savaş boyunca silah satmaya devam ederken Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı başlattığı yaptırımlara katılmadı.

Altun, "Tahıl anlaşması da bu yapıcı çabalarımızın ve lider diplomasisinin başarısını ortaya koyuyor. Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna’yla sahip olduğu ilişkileri kullanarak her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm için çalışıyoruz" dedi.