İlk kez bir ülke, vahşi doğada yaşayan hayvanlara yasal haklar tanıdı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 17:38

Ekvador’da mahkeme, vahşi doğada yaşayan hayvanların da yasal haklara sahip olduğunu, dönüm noktası niteliğindeki bir yargı kararıyla 29 Mart’ta kabul etti. Bir yünlü maymun, henüz bir aylıkken kütüphaneci Ana Beatriz Burbano Proaño tarafından yaban hayatından alınıp 18 yıl boyunca kadın tarafından bakılmıştı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; ülkede vahşi doğada yaşayan bir hayvanı beslemek yasak olduğu için, Ekvadorlu yetkililer Estrellita adı koyulan maymunu 2019’da sahibinden alıp bir hayvanat bahçesine gönderdi.

Estrellita’nın taşındıktan bir hafta sonra öldüğünden habersiz sahibi, mahkemeye başvurdu ve haklarının ihlal edildiğini belirttiği yünlü maymunun kendisine geri verilmesini istedi.

HAYVANIN HAKLARI İHLAL EDİLDİ

Yasal süreç uzadı ve bu seneye kadar uzandı. Ocakta 57 sayfalık görüşünü açıklayan Anayasa Mahkemesi, Ana Beatriz Burbano Proaño’yu haklı bulsa da Estrellita’nın haklarının daha doğal habitatından çıkarılırken ihlal edildiğini vurguladı.

Mahkeme "vahşi türlerin ve o türlere ait bireylerin avlanmama, yakalanmama, toplanmama, ele geçirilmeme, saklanmama, ticareti yapılmama, takas edilmeme" gibi hakları olduğunu bildirdi.

Bu hakların insanların onlara atfettiği değerle değil, hayvanların kendi değerlerinden kaynaklandığı da kaydedildi. Ekvador Çevre Bakanlığı’na vahşi hayvanların anayasal haklarının korunması için daha fazla kural koyması yönünde çağrı yapıldı.

Ekvadorlu çevre avukatı Hugo Echeverría, kararla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararla birlikte hayvan hakları Anayasa seviyesine çekildi ki bu ülkedeki en yüksek yasal seviye. Mahkeme hayvanların hakların bir öznesi olduğunu, doğa haklarıyla korunduğunu belirtti."

Bu kararla, ilk kez bir ülke yabani hayvanlara yasal haklar tanıdı ve bu mahkemede kabul gördü.

2008’de de halkının sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını Anayasa’yla güvence altına alan Ekvador, doğayı tüzel kişilik olarak tanıyan ilk ülke olmuştu. Avukat Echeverría, yeni kararla birlikte hayvanların da bu haktan faydalanabilecek olmasının netleştiğini ifade etti.

Kolombiya, Yeni Zelanda, Panama, Şili ve Meksika’da da doğaya yönelik yasal korumalar mevcut.