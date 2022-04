4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde toplum ikiye ayrıldı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Dünyada şehirleşmenin de etkisiyle sokak hayvanlarının yaşam alanları küçüldü, insanlarla beraber yaşamaya başladı. Dünya genelinde 600 milyon, Türkiye’de ise 10 milyon dolayında sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO) Başkanı Elçin Yasin Yılmaz ile Gönülden Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Belgin Kurt Alcan 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde, yaşanan problemleri Cumhuriyet’e anlattı.

Geçmişte yabani olarak yetişen kedi ve köpeklerin evcilleşerek insan hayatına katıldığını söyleyen Gönülden Hayvan Severler Derneği Başkanı Belgin Kurt Alcan, “İnsanlar, bu hayvanları evcilleştirip hayatlarına dahil etti. Buna karşın, hâlâ daha sokakta yaşamalarına izin vermeyenler, kısıtlayanlar var. Hayvanların sokakta yaşamaya hakkı var” dedi. Yasalar gereği, sokaktaki hayvanın, sokakta yaşamaya devam edebileceğini belirten Alcan, “Korku en doğal tepkilerden biri ancak, o hayvan size zarar vermiyorsa çeşitli bahaneler üreterek onu yaşadığı ortamdan ayıramazsınız” ifadelerini kullandı. Alcan, “Türkiye’de yaşam koşulları iyi olan barınak yok diyebiliriz. Sokaktan hayvanı alıp dört duvara kapatmak ne kadar insani bir davranış olabilir?” diye konuştu.

"YASALAR CAYDIRICI DEĞİL"

Her ilde veya ilçede barınak dahi bulunmadığını söyleyen SOHAYKO Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, “Cumhurbaşkanı’nın ‘Sahipsiz hayvanların yeri barınaklardır’ söyleminden sonra binlerce hayvan veya hayvansever ciddi anlamda sıkıntı yaşadı. Belediyeler, köpekleri toplayıp dağlara, ormanlara atmaya başladılar. Belki kimse farkında değil ancak ormanlık alanlar küpeli pitbull dolu” ifadelerini kullandı.

Sokaktaki hayvanların sahipsiz olmadığını söyleyen Yılmaz, “Sokaktaki her canlı aslında devlete aittir. Bütün bakımları devlet tarafından karşılanıyor ancak hayvan öldüğü zaman ‘Sokak hayvanı’ diyorlar” biçiminde konuştu. Yasaların caydırıcı olmadığını belirten Yılmaz, “Haberlerde ‘Şu kadar ceza kesildi’ diye görüyoruz. İçeriğine baktığımız zaman ise altından başka cezalar çıkıyor. Suçu işleyen insan aslında hayvana zarar verdiği için değil başka cezalardan dolayı içeri giriyor” dedi.

"HEDEF HALİNDELER"

Medyatik isimlerin son zamanlarda sokak hayvanları üzerinden rant sağlamaya çalıştığını söyleyen Yılmaz, “Sokak hayvanlarını hedef haline getirmeye başladılar. Yıldız Tilbe’nin ‘Zehirli et verilsin’ paylaşımından sonra yaklaşık 600 köpeğin zehirlendiği haberini aldık. Yurttaş, ‘Bunlar diyorsa doğrudur’ diyerek ciddiye alıyorlar. Topluma mal olmuş insanların sokak hayvanlarına sahip çıkması lazım” ifadelerini kullandı. Sokak hayvanlarını kötü günler beklediğini belirten Yılmaz, “Yeşim Salkım’ın da açıklamalarını gördük, hayvanseverlere hakaret etti. Şu an Türkiye’nin gündeminde sokak hayvanları var. Bir kitle var sokak hayvanlarından nefret ediyor, diğer kitle ise sokak hayvanları için her şeyi yapmaya hazır” dedi.