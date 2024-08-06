İlk web sitesi 33 yaşında

Yayınlanma: 06.08.2024 - 16:25

Güncelleme: 06.08.2024 - 16:29

Başlangıçta askeri ve akademik araştırmalar için sınırlı erişimle hayata geçirilen internet, zamanla ticaretten eğitime, eğlenceden ulaşıma kadar hayatın her alanını yeniden şekillendiren bir teknolojiye dönüştü.

İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, "World Wide Web" (www) projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 20 Aralık 1990'da yayımladı.

Bu site, o dönemde sadece İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) içinden erişime açıktı ve henüz "www" olarak faaliyet göstermiyordu.

İLK WEB SİTESİ VE İNTERNETİN EVRİMİ

Berners-Lee, "World Wide Web" projesini tanıtan bu siteyi 6 Ağustos 1991'de dışarıdan insanların kullanımına açarak, bugün kullanılan web sayfalarının ilk örneğini ortaya çıkardı.

Bu adımla birlikte, internet çağın en büyük icatlarından biri olarak kabul edildi ve insanlar arasındaki iletişimden ticaret, eğitim ve ulaşıma kadar hayatın her alanında vazgeçilmez bir araç haline geldi.

Sosyal medya platformlarının artmasıyla birlikte internet, çevrim içi topluluklar oluşturma ve kişisel içerik paylaşma imkanı sundu.

Geçen 33 yıl içinde mobil erişim ve yapay zeka teknolojileri sayesinde internet, günlük yaşamın her alanına entegre olan dinamik bir ekosistem haline geldi.