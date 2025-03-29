Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ne kaç kişi gitti? Maltepe Mitingi'nde kaç kişi var?
Maltepe Mitingi'nde kaç kişi olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ne kaç kişi gitti? Maltepe Mitingi'nde kaç kişi var?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Maltepe Mitingi'ne çağrı yaptı, yüzbinler Maltepe'ye akın etti. Peki, Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ne kaç kişi gitti? İşte ayrıntılar...
MALTEPE MİTİNGİ'NDE KAÇ KİŞİ VAR?
Partinin çağrısıyla yurttaşlar, miting alanına sabahın erken saatlerinden itibaren "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganlarıyla giriş yaptı.
12.00'de başlaması beklenen miting, yurttaşların yoğun ilgisi sebebiyle 1 saat gecikmeli olarak 13.00'te başladı.
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe'de 2.2 milyon yurttaş olduğunu açıkladı.
Etiketler: #Maltepe #Miting #Ekrem İmamoğlu
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