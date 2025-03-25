Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: Saraçhane çağrısında bulundu!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 15:15

Güncelleme: 25.03.2025 - 15:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir mesaj geldi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam da cezaevindeki odamda sizi izleyeceğim.

20.30'da İstanbul'da Saraçhane'de, Türkiye'nin tüm meydanlarında, evlerin balkonlarında, trafikte ülkemizin geleceği için ses veren herkese selam olsun."