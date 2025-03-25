Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: Saraçhane çağrısında bulundu!

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından saat 20.30 için Saraçhane çağrısı yapan İmamoğlu, "Bu akşam da cezaevindeki odamda sizi izleyeceğim" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: Saraçhane çağrısında bulundu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 15:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir mesaj geldi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam da cezaevindeki odamda sizi izleyeceğim.

20.30'da İstanbul'da Saraçhane'de, Türkiye'nin tüm meydanlarında, evlerin balkonlarında, trafikte ülkemizin geleceği için ses veren herkese selam olsun."


Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #tutuklama

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