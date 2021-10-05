İngiliz bakan, BBC'yi "ayrıcalıklıların ve aile yakınlarının" çalıştığı bir kurum olmakla suçladı
İngiltere Dijital, Kültür, Spor ve Medya Bakanı Nadine Dorries İngiliz yayın kuruluşu BBC’yi "önyargılarla parçalanmış" aynı zamanda "ayrıcalıklıların ve aile yakınlarının" çalıştığı bir kurum olmakla itham etti.
Dorries, Muhafazakar Partinin Manchester'daki konferansı sırasında Telegraph gazetesinin podcast servisine yaptığı açıklamada, yayın kuruluşu BBC’nin işçi sınıfını ve ülkenin kuzeyinden gelenleri dışlayan bir grup düşüncesine sahip olduğunu belirtti.
BBC'nin lisans ücretini ödeyen toplumun tüm kesimine açık olması gerektiğini ifade eden Dorries, sadece "annesi ve babası orada çalışanların" bulunduğu bir yer olan BBC'nin farklı geçmişlerden gelen kişiler için nasıl daha erişebilir bir kurum olabileceğini tartıştıklarını söyledi.
Dorries, ülkede sanatın da özel okula gidenler ya da BBC’yle bağlantılı olanların hakimiyetinde olduğunu, yoksul geçmişe sahip bir kişi için medya ve sanatta kariyerin zirvesine giden yolun artık tamamen ortadan kalktığı değerlendirmesinde bulundu.
İngiliz bakan, ülkede kariyerin zirvesine çıkmanın yolunun özel okullarda eğitim almaktan ya da BBC'yle bağlantılı bir tanıdığa sahip olmaktan geçtiğini savundu.
BBC'yi ayrıcalıklıların ve aile yakınlarının çalıştığı bir kurum olmakla suçlayan Dorries, BBC'nin 10 yıllık lisans ücreti anlaşmasına ilişkin bir soruyu, "BBC 10 yıl sonra burada olacak mı? Bilmiyorum. Çok rekabetçi bir ortam." diye cevapladı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
- Orkestra ekibinden Bülent Ersoy'a tepki
- Türkiye genelinde internet sıkıntısı
- Emniyet’te ‘Yu-Ma-Tu’ depremi
- Facebook'a bir kötü haber daha
- Sosyal medya çöküntüsünün ardından Yavaş'tan mesaj
- Rusya'dan Türkiye açıklaması
- Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor!
- Erdoğan’a Neler Oluyor?
- Pfizer-BioNTech aşısı olanlar dikkat