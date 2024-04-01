İngiliz basını, AKP'nin hezimetini yazdı: 'En ağır seçim yenilgisiyle karşı karşıya'

Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:55

Güncelleme: 01.04.2024 - 11:05

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin, uzun süredir yönetimi elinde bulundurduğu kentleri kaybetmesi ve ülke genelindeki büyük oy kaybı, dış basında manşetlere taşındı.

İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından Financial Times gazetesi, "Türkiye'nin büyük şehirlerinde muhalif belediye başkanları kazanarak Erdoğan'a darbe vurdu" başlıklı bir yazı kaleme alındı.

Makalede, "ekonominin, diktatör cumhurbaşkanının AKP'sine en ağır seçim yenilgisini yaşatmakla suçlanan konular arasında olduğu" yazıldı.

AKP'nin yerel seçimlerde "büyük bir hezimete uğradığı" belirtilen makalede, "Diktatör, yirmi yıl önce iktidara gelişinden bu yana en ağır seçim yenilgisiyle karşı karşıya kaldı" ifadeleri kullanıldı.

"ERDOĞAN İÇİN ACI VERİCİ BİR DARBE OLDU"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dikkat çekilen makalede, "Gösterdiği güçlü performans, en güvenilir rakibini alt etme umuduyla AKP adayı için yoğun bir kampanya yürüten Erdoğan için özellikle acı verici bir darbe oldu" denildi.

Makalede, şunlar kaydedildi:

"Seçmenler, marketten araca kadar her şeyin fiyatını yükselten ve Türklerin birikimlerini erozyona uğratan, yıllardır süren yüksek enflasyona isyan ederken, AKP de Türkiye'nin kalbindeki birçok kalesinde kayıplar yaşamaya hazırlanıyordu.Bu kayıp, Erdoğan'ın kendisini devirmeye çalışan altı partili bir muhalefet ittifakıyla mücadele ettiği geçen yıl Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden keskin bir dönüşe işaret ediyor."

"İMAMOĞLU ERDOĞAN'I KARŞISINA ALABİLEN TEK SİYASETÇİ"

Makalede, İmamoğlu'nun, "Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana Erdoğan'ı defalarca karşısına alabilen tek siyasetçi olarak konumunu güçlendirdiği" dile getirildi.

Ankara'daki sonuçların "daha dramatik" olduğu belirtilen makalede "Görevdeki Mansur Yavaş oyların yüzde 60'ını alarak yüzde 32 oy alan AKP'li rakibi Turgut Altınok'un çok önünde zaferini ilan etti" denildi.

"AKP'nin son on yıl ya da daha uzun süredir hakim olduğu ve çoğu Türkiye'nin batısında yer alan illeri kaybetmekle karşı karşıya kaldığı" belirtilen makalede, "CHP, 2023 depreminden en çok etkilenen bölgelerden biri olan güneydeki Adıyaman'ın ve Suriye sınırındaki muhafazakâr bir il olan Kilis'in kontrolünü ele geçirmeye hazırlanıyordu" ifadeleri kullanıldı.