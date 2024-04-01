İngiliz basını, AKP'nin hezimetini yazdı: 'En ağır seçim yenilgisiyle karşı karşıya'

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin, ülke genelin büyük oy kaybı dış basında manşetlere taşındı. İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde, Erdoğan'ı "diktatör" olarak niteleyerek, "Yirmi yıl önce iktidara gelişinden bu yana en ağır seçim yenilgisiyle karşı karşıya kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:55
İngiliz basını, AKP'nin hezimetini yazdı: 'En ağır seçim yenilgisiyle karşı karşıya'
Abone Ol google-news

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin, uzun süredir yönetimi elinde bulundurduğu kentleri kaybetmesi ve ülke genelindeki büyük oy kaybı, dış basında manşetlere taşındı.

İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından Financial Times gazetesi, "Türkiye'nin büyük şehirlerinde muhalif belediye başkanları kazanarak Erdoğan'a darbe vurdu" başlıklı bir yazı kaleme alındı.

Makalede, "ekonominin, diktatör cumhurbaşkanının AKP'sine en ağır seçim yenilgisini yaşatmakla suçlanan konular arasında olduğu" yazıldı.

AKP'nin yerel seçimlerde "büyük bir hezimete uğradığı" belirtilen makalede, "Diktatör, yirmi yıl önce iktidara gelişinden bu yana en ağır seçim yenilgisiyle karşı karşıya kaldı" ifadeleri kullanıldı.

"ERDOĞAN İÇİN ACI VERİCİ BİR DARBE OLDU"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dikkat çekilen makalede, "Gösterdiği güçlü performans, en güvenilir rakibini alt etme umuduyla AKP adayı için yoğun bir kampanya yürüten Erdoğan için özellikle acı verici bir darbe oldu" denildi.

Makalede, şunlar kaydedildi:

"Seçmenler, marketten araca kadar her şeyin fiyatını yükselten ve Türklerin birikimlerini erozyona uğratan, yıllardır süren yüksek enflasyona isyan ederken, AKP de Türkiye'nin kalbindeki birçok kalesinde kayıplar yaşamaya hazırlanıyordu.Bu kayıp, Erdoğan'ın kendisini devirmeye çalışan altı partili bir muhalefet ittifakıyla mücadele ettiği geçen yıl Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden keskin bir dönüşe işaret ediyor."

"İMAMOĞLU ERDOĞAN'I KARŞISINA ALABİLEN TEK SİYASETÇİ"

Makalede, İmamoğlu'nun, "Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana Erdoğan'ı defalarca karşısına alabilen tek siyasetçi olarak konumunu güçlendirdiği" dile getirildi.

Ankara'daki sonuçların "daha dramatik" olduğu belirtilen makalede "Görevdeki Mansur Yavaş oyların yüzde 60'ını alarak yüzde 32 oy alan AKP'li rakibi Turgut Altınok'un çok önünde zaferini ilan etti" denildi.

"AKP'nin son on yıl ya da daha uzun süredir hakim olduğu ve çoğu Türkiye'nin batısında yer alan illeri kaybetmekle karşı karşıya kaldığı" belirtilen makalede, "CHP, 2023 depreminden en çok etkilenen bölgelerden biri olan güneydeki Adıyaman'ın ve Suriye sınırındaki muhafazakâr bir il olan Kilis'in kontrolünü ele geçirmeye hazırlanıyordu" ifadeleri kullanıldı.


yerel seçim haberleri Erdoğan haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri

İlgili Haberler

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!
Dünya basınında yerel seçimler: 'Erdoğan'ın iktidar partisine beklenmedik darbe'

Dünya basınında yerel seçimler: 'Erdoğan'ın iktidar partisine beklenmedik darbe'
Yerel seçimde hangi illerde belediye başkanlığını kazanan parti değişti?

Yerel seçimde hangi illerde belediye başkanlığını kazanan parti değişti?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan gelmeden kapattılar! Arnavutköy’deki Kent Lokantası’nı böyle sansürlediler…

Erdoğan gelmeden kapattılar! Arnavutköy’deki Kent Lokantası’nı böyle sansürlediler…
Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’

Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’
Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçim sonuçları: Türkiye'nin gözü İstanbul'da... İşte İstanbul'da son durum!

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçim sonuçları: Türkiye'nin gözü İstanbul'da... İşte İstanbul'da son durum!
Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü

Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü
Son dakika... CHP adayı Sinem Dedetaş açıkladı... Erdoğan evinde de kaybediyor!

Son dakika... CHP adayı Sinem Dedetaş açıkladı... Erdoğan evinde de kaybediyor!
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!
Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız...'

Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız...'
TİP lideri Erkan Baş’ın Gebze’deki performansı hayal kırıklığı yarattı: Yüzde 20 barajını geçemedi!

TİP lideri Erkan Baş’ın Gebze’deki performansı hayal kırıklığı yarattı: Yüzde 20 barajını geçemedi!