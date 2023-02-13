İngiliz basını, Kahramanmaraş depremini manşetlere taşıdı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 03:31

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 03:33

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bini aşmasıyla İngiltere'de yayımlanan gazeteler, felaketi manşetlere taşımaya devam ediyor.

İşte Pazartesi günü gazetelerinde ilk sayfalarında yer alan bazı haberler:

The Sun, "Bir milyon teşekkürler" başlığı altında, İngiltere'deki depremzedeler için insani yardım kapsamında toplanan 1 milyon Euro'ya dikkat çekti.

Metro, "150 saat canlı gömüldü" başlığında enkaz altından kurtarılan bir küçük kızın fotoğrafını manşete taşıdı.

Financial Times, "Bina kusurları: Türkiye, kötü standartların ölü sayısının artmasına neden olduğu gerekçesiyle müteahhitleri tutukluyor" başlığını attı.

Gazete, "Türk yetkililerin, büyük can kaybının kalitesiz inşaat çalışmaları nedeniyle daha da arttığı yönündeki yaygın iddialara yanıt olarak 113 müteahhit hakkında tutuklama emri çıkardığını" yazdı.

The Guardian ise "On yaşındaki kız çocuğu 147 saat sonra enkazdan çıkarıldı" başlığı atarak, adı Cudi olduğu öğrenilen 10 yaşındaki kızın Hatay'da 147 saat sonra enkaz altından kurtarılmasına atıfta bulundu.