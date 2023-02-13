Son Dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Son dakika gelişmesi... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 01.52'de merkez üssü Kahramanamraş'ın Göksun ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Sosyal medya kullanıcıları meydana gelen depremin Kayseri'de de hissedildiğini paylaştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 12, 2023
*
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-13
Saat:01:52:59 TSİ
Enlem:38.046 N
Boylam:36.617 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/JBcFz67vFy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
- TCDD'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması
- MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
- Yandaş Sevda Türküsev'den skandal sözler
- Muhabir Öztürk'ün kurtarma ekiplerine müdahalesine tepki
- Can kaybında büyük artış!
- Enkazdan kurtarılmayı bekleyen kişi sayısını açıkladı
- Riskli bölgeleri açıkladı, 'Felaket olur' diyerek uyardı
- İsrailli hahamdan 'ilahi adalet' çıkışı
- Depremin yeni görüntüsü: Tam o an...