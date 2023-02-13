Son Dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 02:08

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 02:09

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 01.52'de merkez üssü Kahramanamraş'ın Göksun ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sosyal medya kullanıcıları meydana gelen depremin Kayseri'de de hissedildiğini paylaştı.