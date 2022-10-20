İngiliz gazetenin marulu Liz Truss'ı devirdi
İngiliz gazetesi DailyStar, marulun mu yoksa Liz Truss'ın başbakanlık süresinin mi daha uzun süreceğine dair YouTube yayını açtı. Gazete, yayında marulun zaferini kutladı.
Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın göreve geldiği günden itibaren aldığı hatalı kararlar ile suçlandı. Suçlama, Youtube'a da sıçradı.
İngiliz gazete DailyStar, YouTube'da marul mu önce çürüyecek yoksa Liz Truss mı önce istifa edecek yayını açtı.
DailyStar YouTube yayınında, 45. günde marulun bu yarıştan zaferle ayrıldığını ve Başbakan Liz Truss'ın DailyStar marulu için şanlı bir zaferle istifa ettiğini belirtti.
Gazete, Liz Truss'ın istifası için "Westminster'de günlerce süren kaostan sonra iktidara tutunma girişiminden nihayet vazgeçti" dedi.
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