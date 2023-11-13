İngiliz hükümetinde revizyon: İçişleri Bakanı görevden alınmıştı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:08

Güncelleme: 13.11.2023 - 14:08

İngiltere'de, görevden alınan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın yerine mevcut Dışişleri Bakanı James Cleverly getirildi. Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından Eski İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiltere'nin yeni dışişleri bakanı olarak atandı.

İngiltere'de Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan İçişleri Bakanı Braverman, bu sabah görevinden alındı.

Suella Braverman'ın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik, yoğun tartışmalar ve istifa çağrılarına neden olmuştu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi, milletvekili olarak mecliste yer almayan David Cameron'a, Kral III. Charles'ın onayıyla İngiltere'nin üst meclisi Lordlar Kamarası'nda koltuk verileceğini ve böylece seçilmiş meclis üyesi olmamasına rağmen hükümete bakan olarak geri dönebileceğini duyurmuştu.

57 yaşındaki David Cameron 2010-2016 yılları arasında İngiltere başbakanı olarak görev yapmıştı. Cameron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması için gerçekleştirilen Brexit referandumunun ardından başbakanlıktan istifa etmişti.