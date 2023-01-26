İngiliz kadın, 100. yaşını kutlarken, uzun yaşamanın sırrını açıkladı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:29

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 10:29

İngiliz Olive Westerman, 100. doğum gününü Chester'daki Deewater Grange bakım evinde bir ikindi çayı ile kutladı.

Westerman, uzun yaşamanın sırrının "yabancı erkeklerden uzak durmak" olduğunu açıkladı.

Bu kadar uzun bir yaşam sürdüğü için "şaşkın" olduğunu söyleyen Olive Westerman, "100 yaşında olduğuma inanamıyorum ama harika bir duygu. Yabancı erkeklerle konuşmaktan kaçınırsanız iyi olursunuz" dedi.

Westerman, uzun ve mutlu bir yaşam sürmenin bir diğer sırrının da hayatta olmaktan mutlu ve memnun olmak ve sahip olunanlardan en iyi şekilde yararlanmak olduğunu söyledi.

Westerman, İngiltere Kralı III. Charles'tan, bu kadar uzun bir yaşam sürdüğü için kendisini tebrik eden bir mektup aldığını aktardı.