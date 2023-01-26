İngiliz kadın, 100. yaşını kutlarken, uzun yaşamanın sırrını açıkladı

İngiliz Olive Westerman, 100. doğum gününü kutlarken, uzun yaşamanın sırrının "yabancı erkeklerden uzak durmak" olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:29
İngiliz kadın, 100. yaşını kutlarken, uzun yaşamanın sırrını açıkladı
Abone Ol google-news

İngiliz Olive Westerman, 100. doğum gününü Chester'daki Deewater Grange bakım evinde bir ikindi çayı ile kutladı.

Westerman, uzun yaşamanın sırrının "yabancı erkeklerden uzak durmak" olduğunu açıkladı.

Bu kadar uzun bir yaşam sürdüğü için "şaşkın" olduğunu söyleyen Olive Westerman, "100 yaşında olduğuma inanamıyorum ama harika bir duygu. Yabancı erkeklerle konuşmaktan kaçınırsanız iyi olursunuz" dedi.

Westerman, uzun ve mutlu bir yaşam sürmenin bir diğer sırrının da hayatta olmaktan mutlu ve memnun olmak ve sahip olunanlardan en iyi şekilde yararlanmak olduğunu söyledi.

Westerman, İngiltere Kralı III. Charles'tan, bu kadar uzun bir yaşam sürdüğü için kendisini tebrik eden bir mektup aldığını aktardı.


Olive Westerman ingiltere Kral Charles

İlgili Haberler

NATO: ABD tankları, İngiltere ve Almanya'nınkilerle birlikte fark yaratabilir

NATO: ABD tankları, İngiltere ve Almanya'nınkilerle birlikte fark yaratabilir
İngiltere'nin en azılı seri katili hücre hapsinde dünya rekoru kırdı

İngiltere'nin en azılı seri katili hücre hapsinde dünya rekoru kırdı
İngiltere'de 'yarım kulaklı adam' alarmı!

İngiltere'de 'yarım kulaklı adam' alarmı!

En Çok Okunan Haberler