İngiliz kadın “dünyanın en yaşlı insanı” seçildi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 14:19

Güncelleme: 01.05.2025 - 14:19

İngiltere’nin Surrey kentinde bir bakımevinde yaşamını sürdüren Ethel Caterham, 21 Ağustos 1909’da Hampshire’ın Shipton Bellinger kasabasında dünyaya geldi.

Kendisinden önce bu unvanı taşıyan Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas, 30 Nisan’da 116 yaşında hayatını kaybedince, 115 yaşındaki Caterham “dünyanın en yaşlı insanı” unvanını kazandı.

Caterham, uzun yaşamını neye borçlu olduğu sorulduğunda, şunları söyledi:

“Kimseyle tartışmam. Dinlerim ve istediğimi yaparım.”

Ethel Caterham, 18 yaşında Britanya Hindistanı’na giderek bir askeri ailenin yanında “au pair” olarak çalışmaya başladı. 3 yıl sonra İngiltere’ye döndü ve 1931 yılında tanıştığı Yarbay Norman Caterham ile 1933’te evlendi. Çift, düğünlerini Salisbury Katedrali’nde yaptı.

Yarbay Caterham, Kraliyet Ordu Ödeme Birliği’nde görevliydi. Çiftin görevleri nedeniyle bir süre Cebelitarık ve Hong Kong’da yaşadıkları, bu süreçte Ethel Caterham’ın Hong Kong’da bir kreş kurduğu aktarıldı.

İki kız çocukları olan çift, 1976 yılında eşinin ölümüne kadar birlikteydi.

50 YILDIR İNGİLTERE'DE YAŞIYOR

Son 50 yılını Surrey’de geçiren Caterham’ın üç torunu ve beş torun çocuğu bulunuyor.

Bakım evinde yaşamını sürdüren Caterham, 1987 yılında 114 yaşında hayatını kaybeden Anna Williams’tan bu yana “dünyanın en yaşlı insanı” unvanını alan ilk Britanyalı oldu.

Geçtiğimiz yıl ölen 112 yaşındaki John Tinniswood, dünya üzerindeki en yaşlı erkek olarak kayıtlara geçmişti.