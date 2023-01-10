İngiliz selefi aktivist, Prens Harry'yi 'Müslüman katili' olarak niteledi

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:48

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:48

Sussex Dükü Prens Harry, Spare adlı anı kitabında, Afganistan'daki askerlik görevi sırasında "25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını" öne sürmüştü.

İngiltere'de selefi aktivist Anjem Choudary, Prens Harry'nin 25 Taliban askerini öldürdüğünü itiraf etmesini "tüm Müslüman ülkelerden yabancı güçlerin işgaline son verilmesi" için bir "uyandırma çağrısı" olarak nitelendirdi.

Anjem Choudary, "Müslüman katil 'Prens' Harry Bir Kez Daha Gerçek Yüzünü Gösteriyor!" başlıklı bir blog yazısında Harry'yi hedef aldı.

Choudary, "Kraliyet ailesi ve onların İslam ve Müslümanlar hakkındaki düşünceleri hakkında bilmemiz gereken her şeyi anlatıyor. Gerçekte, İngiliz Kraliyet ailesinin Müslüman topraklarının işgalini, kaynaklarının gasp edilmesini ve Müslümanlara baskı yapılmasını destekleme konusunda uzun ve karanlık bir geçmişi vardır. Dünya artık ABD, İngiltere ve diğerlerinin masum silahsız Müslümanları defalarca öldürmek de dahil olmak üzere yaptıkları kötülükleri biliyor" diye yazdı.

"HARRY'NİN İTİRAFLARI BİR UYANDIRMA ÇAĞRISI"

Harry'nin itiraflarına değinen Choudary, "Yine de Harry, duygusuz ve övüngen yorumlarıyla bıçağını Müslümanların kalbine daha da saplamayı uygun gördü" ifadelerini kullandı.

Choudary şöyle devam etti:

"Harry'den gelen bu son dürüst çıkış, sadece İngilizlerin Afganistan'ı işgalinin ardındaki amaç ve hedeflerin kanıtı olarak değil, aynı zamanda Müslümanların ve Müslüman olmayanların, Suriye, Irak ve çok sayıda İngiliz askerinin konuşlandığı Kuzey Afrika'dakiler de dahil olmak üzere tüm Müslüman ülkelerdeki yabancı güçlerin işgalini sona erdirmek için ellerinden geleni yapmaları için bir uyandırma çağrısı olarak hizmet etmelidir."

2016'DA HAPSE GİRMİŞTİ

Choudary, 2016 yılında terör örgütü IŞİD'e destek çağrısı yapmaktan suçlu bulunarak beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hassas konularda kamuoyu önünde konuşmasını engelleyen sıkı koşullar altında 2018 yılında serbest bırakıldı. Telegraph, bu koşulların cezasının tamamlanmasının ardından Temmuz 2021'de kaldırıldığını belirtti.

İNGİLİZ SİYASETÇİLER YAZIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Milletvekili Khalid Mahmood, Choudary'nin yorumlarını "iğrenç" olarak nitelendirerek, yazısının "hayatları riske attığını" söyledi.

Mahmood, "İngiliz askerlerinin bizim çıkarlarımıza hizmet etmek için orada olduğunu anlamalı ve bu yüzden onların kellesini istememeli" dedi.

Bir başka milletvekili Tobias Ellwood, Choudary ve diğerlerinin Harry'nin itiraflarını "nefreti körüklemek" için kullandıklarını savundu.