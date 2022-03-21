Zelenski'nin oyuncakları yok sattı: 2.2 milyon TL toplandı

21 Mart 2022 Pazartesi, 00:00

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için çağrı yapılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin minyatür oyuncak figürleri de yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir oyuncakçı, Ukrayna halkına yardım etmek için kolları sıvadı ve Zelenski'nin minyatür figürlerini üretti.

12 yıl önce kurulan oyuncak şirketinin sahibi Joe Trupia, ilk partiyi üretip sattı. Daha fazlası olmaz sanırken, satışlarda bir anda patlama oldu.

Oyuncak satışlarından Ukrayna için 145 bin dolarlık yardım topladı.

Tüm oyuncakların satıldığını belirten Trupia, Ukraynalı çocuklardan da siparişler aldığını ve savaş bitince çocuklara hediyelerini ulaştıracağını söylüyor.