Zelenski'nin oyuncakları yok sattı: 2.2 milyon TL toplandı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından başrolünde oynadığı Halkın Hizmetkarı dizisi 15 ülkeye satılan ve dijital platformlarda yeniden seyirciyle buluşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin minyatür oyuncak figürleri de yok sattı.
Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için çağrı yapılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin minyatür oyuncak figürleri de yapıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir oyuncakçı, Ukrayna halkına yardım etmek için kolları sıvadı ve Zelenski'nin minyatür figürlerini üretti.
12 yıl önce kurulan oyuncak şirketinin sahibi Joe Trupia, ilk partiyi üretip sattı. Daha fazlası olmaz sanırken, satışlarda bir anda patlama oldu.
Oyuncak satışlarından Ukrayna için 145 bin dolarlık yardım topladı.
Tüm oyuncakların satıldığını belirten Trupia, Ukraynalı çocuklardan da siparişler aldığını ve savaş bitince çocuklara hediyelerini ulaştıracağını söylüyor.
İlgili Haberler
- Volodimir Zelenski: Ukrayna'daki bazı faaliyetler askıya alındı
- Zelenski'den videolu mesaj: Rusya'ya seslendi
- Zelenski'den sert konuşma: '90'lı yıllara geri döneceklerinden eminim'
Video Haberler
- Dünya Mutluluk Günü'ne kahkaha yogalı kutlama
- Isparta'da doktora darp şüphelisi serbest
- Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu
- Çığdan kapanan mahalle yolu kar tünelleriyle açıldı
- Fethiye'de orman yangını
- İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
- Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Ç
- Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Çankaya’ya bronz madalya
- 'AKP’nin ömrünü uzatma hamlesi'
- İğneli Fırça
- 0 ret oyu ile kabul edilen yasa!
- Bakandan üretimdeki fabrika ve depolar için tören
- İzmirli depremzedeler iki yıldır sonuç bekliyor
- Değişen roller
- Türkiye buna layık değildir!
- Rusya saldırısı ve uluslararası hukuk - Av. Baran GÜNEŞ
- Sol, yaşamın ışığıdır - Av. Haydar AKSOY