Volodimir Zelenski: Ukrayna'daki bazı faaliyetler askıya alındı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayımladığı görüntülü mesajla Ukraynalılara seslendi.
Zelenski, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Üstelik, barıştan en çok biz yanayız. Çünkü hayatını kaybeden herkesi sayıyoruz. Çünkü, bizim için yıkılan her aile, yıkılan her ev önemlidir. Çünkü biz Ukraynalıyız ve bizim için bir insan paha biçilemez" dedi.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya alma kararı verdiğini vurgulayan Zelenski, bu çerçevede "Yaşam İçin Muhalefet Platformu", "Şaria Partisi", "Bizim", "Muhalefet Bloku", "Sol Muhalefet", "Sol Güçler Birliği", "Devlet", "Ukrayna İlerici Sosyalist Partisi", "Ukrayna Sosyalist Partisi", "Sosyalistler" ve "Vladimir Saldo Bloku" partilerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı.
Zelenski, ayrıca "Vladimir Saldo Bloku" partisinin Ukrayna'da bilinmediğini ve seçimler öncesi Herson'da kurulduğunu anımsatarak, bu partinin Rus ordusu yanlısı ve sözde Herson Halk Cumhuriyeti'nin yaratılmasına katıldığı iddia edilen Herson belediye meclisi üyesi Saldo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.
İlgili Haberler
- Zelenski'den videolu mesaj: Rusya'ya seslendi
- Zelenski'den sert konuşma: '90'lı yıllara geri döneceklerinden eminim'
- Zelenski böyle uyardı: Bu hayatınızın en kötü kararı olacak
Video Haberler
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
- 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
- Ukrayna'ya ilk kez 'Kinzal' atıldı
- Mustafa Sarıgül'den 'beyaz eşya' tepkisi
- Yönetici faturayı ödemedi, sitenin doğalgazı kesildi
- İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
- 1 kilo esrarla yakalanan kadınlardan ilginç ifade
- 'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soydular
- Elif'in ölümünde istenen cezalar belli oldu
En Çok Okunan Haberler
- Polis her yerde arıyordu; araçta baygın halde bulundu
- Antalya-Konya arasında tipi: TIR'lar durduruldu
- Böyle vicdansızlık olmaz!
- Gündeme oturan olayda yeni görüntüler
- Kritik nokta ile bağlantı kesildi
- Bakırköy'deki AVM'de dehşet
- POMEM ve PMYO yönetmeliğinde 'evlilik' kararı
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar!
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat