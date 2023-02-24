İngiltere Savunma Bakanı Wallace, 2030 yılına kadar ülkesinin savaşa gireceğini söyledi

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 11:53

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 12:06

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ben Wallace, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle dünyanın "kesinlikle daha tehlikeli, daha istikrarsız ve daha güvensiz" olduğunu söyledi.

Wallace, 2030 yılına kadar savaşın İngiltere'ye geleceğini ve İngiltere'nin "hazır ve donanımlı" olması gerektiği konusunda uyardı.

The Sun'a yaptığı açıklamada hükümetin "yaklaşan tehlikenin farkına varması ve buna hazırlıklı olması" gerektiğini dile getiren Wallace, "İster soğuk ister sıcak savaş olsun, bu on yılın sonunda çatışma kapıda, savaş kapıda. Sadece caydırıcı olabilmek için hazırlıklı, donanımlı ve dost ve müttefiklerimizin yanında olmamız gerektiğinin farkına varmalıyız" dedi.

"RUSYA KENDİ ASKERLERİNİN DE HAYATINI HİÇE SAYDI"

Wallace, "Dünya daha tehlikeli, daha endişeli ve daha güvensiz... Kamu harcamalarının daha büyük bir bölümünü savunmaya ayırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının devam edeceğini düşündüğünü söyleyen Wallace, "Bence Rusya, sadece Ukrayna halkının hayatını değil, kendi askerlerini de hiçe saymıştır. Burada 12 aydır oturuyoruz ve Başkan Putin'in bu feci yanlış hesaplaması ve saldırganlığı sonucunda 188 bin aslında şimdi daha fazla, Rus askeri öldü ya da yaralandı. Birisi çizgiyi aştığında ve kendi halkına bunu yapmanın, bir orduyu kıyma makinesi gibi çalıştırmanın normal olduğunu düşündüğünde, bence durmayacaktır" dedi.

"ŞOYGU BANA YALAN SÖYLEDİ"

Wallace, Ukrayna'nın işgalinden beş gün önce Moskova'ya gittiğini ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştüğünü belirterek, "İşgal etmeyeceklerini ve Ukrayna'nın savaşamayacağını söyledi. Biz, bir süreliğine değil, siz Rusya'yı yenene ve Ukraynalılar evlerine dönene kadar bu işin içindeyiz. İngiltere'nin Rusya'ya mesajı pes etmediğimiz ve bir yere gitmediğimizdir" diye konuştu.