İngiltere'de kadınlara tecavüz ettiğini itiraf eden polis işten atıldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da polis memuru David Carrick, 17 yılı aşkın bir sürede çok sayıda kadına tecavüz ettiği itirafının ardından görevden atıldı.
Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'na mensup üst düzey bir polis memuru David Carrick, kadınlara yönelik en az 49 cinsel taciz suçu işlediğini itiraf etti. David Carrick adlı memurun 24 kez tecavüz suçu işlediği ve iki kez de tecavüz girişiminde bulunduğu açıklandı.
BBC Türkçe'nin haberine göre Carrick Pazartesi günü Southwark Kraliyet Mahkemesi'nden görülen duruşmasında kurbanlarından birini evindeki merdivenlerin altındaki küçük bir dolapta zorla tuttuğunu söyledi.
Milletvekilleri ve diplomatların korumalığını yapan 48 yaşındaki Carrick, işini suistimal ettiği gerekçesiyle yapılan duruşmada memuriyetten ihraç edildi.
Carrick'in cezası, 6 Şubat'ta Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde başlaması beklenen duruşmada belli olacak.
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