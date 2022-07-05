İngiltere'de skandal olay: Doktorun yalanı hastanın canına mal oldu
İngiltere’de 2018 yılında girdiği bir ameliyatta hastası ölen doktor söylediği yalanı itiraf etti. Şuan 85 yaşında olan doktorun işini kaybetmemek için yalan söylediği ortaya çıktı.
İngiltere'de yaşanan olayda Dr. Isyaka Mamman, 2018'de girdiği kemik iliği biyopsisi operasyonu sırasında üç çocuk annesi Shahida Parveen'in, ağır ihmal nedeniyle öldüğünü itiraf etti.
Hürriyet'te yer alan habere göre, o tarihte 81 yaşında olan doktor, işini kaybetmemek için yaşı hakkında yalan söyledi.
Şuan 85 yaşında olan Dr. Isyaka Mamman, hastasının ölümüne neden olduğu ameliyatı gerçekleştirdiği sırada doğum tarihi hakkında yalan söylediği için daha önce açığa alınmıştı.
DAHA ÖNCE DE YAPTI
Mamman, görevden uzaklaştırılmasının ardından uzman hematoloji doktoru olarak 2006'da eski görevine yeniden alındı.
Dr. Mamman'ı mahkemede savunan avukatlar, doktorluk yeteneğinin genç olduğu zamanlara göre "önemli ölçüde azaldığını" söyledi.
Dün Manchester Crown Court'ta Dr. Mamman'a, Eylül 2018'de Greater Manchester'daki Royal Oldham Hastanesi'nde 48 yaşındaki Shahida Parveen'in ölümüyle ilgili olarak, ağır ihmali ile kasten adam öldürmek suçunu kabul ettikten sonra hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu söylendi.
Savcı Andrew Thomas, Parveen'in kemik iliği örneği almak için ‘rutin bir prosedür olması gereken’ işlem sırasında öldüğünü söyledi.
Mamman, 2004 yılında Genel Tıp Konseyi'nin verdiği karar gereği işverenlerine yaşı hakkında yalan söylediği için bir yıllık uzaklaştırma cezası almıştı.
TEHLİKELİ OLAN YÖNTEMİ SEÇTİ
Biyopsi için geleneksel yaklaşımı kullanmakta başarısız olan Dr. Mamman, bunun yerine kadının göğüs kemiğinden (sternumdan) bir örnek almaya karar verdi.
Bu yaklaşım, bazen kullanılmasına rağmen, son derece nadirdir ve kalp doğrudan sternumun altında yer aldığı için tehlikeli olarak kabul edilir.
Savcılar mahkemeye Parveen'in iğne takılır takılmaz bilincini kaybettiğini, ancak Dr. Mamman'ın alarm vermediğini söyledi.
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