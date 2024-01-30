İngiltere'den Filistin açıklaması: 'Değerlendireceğiz'

Yayınlanma: 30.01.2024 - 16:35

Güncelleme: 30.01.2024 - 16:45

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İngiltere'nin "geri dönüşü olmayan" bir barış anlaşmasına varılmasına yönelik ortak çabaların bir parçası olarak bir Filistin devletini tanımayı değerlendireceğini söyledi. Cameron, bu adımın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sert muhalefetiyle karşı karşıya olan iki devletli bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Cameron, Pazartesi akşamı Londra'da düzenlenen bir resepsiyonda yaptığı konuşmada Filistinlilerin "iki devletli bir çözüme doğru geri dönülmez bir ilerleme kaydedileceğini görebilecekleri bir siyasi ufka" sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Cameron, yaptığı konuşmada, İngiltere ve müttefiklerinin Birleşmiş Milletler'de bir Filistin devletini tanımayı düşünerek baskıyı nasıl arttırabileceklerini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı, "Bir Filistin devletinin neye benzeyeceğini -nelerden oluşacağını, nasıl işleyeceğini- belirlemeye başlamalıyız" dedi.

"Bu gerçekleştiğinde, müttefiklerimizle birlikte, Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere bir Filistin devletini tanıma konusuna bakacağız" diyen Cameron, "Bu süreci geri döndürülemez hale getirmeye yardımcı olacak şeylerden biri de bu olabilir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı geçen hafta Kudüs'te düzenlenen bir toplantıda Netanyahu'yu iki devletli çözüm konusunda zorlamıştı. Netanyahu, ABD de dahil olmak üzere müttefiklerinin öneriye destek verme çabalarını geri çevirmiş ve "zorlama girişimini" eleştirirken bunun "İsrail devletini tehlikeye atacağını" söylemişti.

DÖRDÜNCÜ KEZ ORTA DOĞU'YA GİDECEK

Cameron bu hafta, Kasım ayında dışişleri bakanı olarak atanmasından bu yana Orta Doğu'ya dördüncü ziyaretini gerçekleştirecek ve gerilimin azaltılması için baskı yapacak.

Umman'dan başlayarak Kızıldeniz'deki Husi saldırıları karşısında istikrar çağrısında bulunması ve İsrail-Hamas savaşının daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesini engellemek için diplomatik yollardan çaba sarf ederken Gazze'deki çatışmalara derhal ara verilmesini istemesi bekleniyor.