Özgür Özel ertelenen teklif için konuştu: 'İsrail saldıracak, işsizliği unut' dediler, suçüstü yakaladık

Yayınlanma: 16.10.2024 - 12:20

Güncelleme: 16.10.2024 - 12:29

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Dünya Gıda Günü dolayısıyla ''Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım Konferansı'ndaki konuşmasının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, Kurtuluş Parkı'nda polis müdahalesinin ardından gözaltına alınan direnişteki Fernas işçileriyle ilgili şöyle dedi:

"Başkan yardımcımız ve 3 milletvekili dün gece Fernas işçilerinin yanındaydı emniyette. Akıl almaz bir durum. Bu işçiler sadece haklarını istiyor. Dün söyledim ama sesim ulaşmadıysa yeniden Erdoğan'a sesleniyorum. Farkında mısınız? Batman milletvekiliniz herkesin bildiği bir şekilde maden işçilerini çok fazla çalıştırıp hak ettikleri mesailerini ödemiyor, haftasonu tatillerini vermiyor. Eylem yaptılar duymadınız. Eylem yaptılar Ankara'ya geldiler. Seslerini duyuramıyorlar. Herkese 'Erdoğan'ın haberi var' diyorlar. Kaldıkları parkı kapatıyorsunuz. Neden? 'Görünmesin' diye. 'Bu madenci neden yalınayak yürür?' diye bir düşünün. Açlık grevi nedir ya! 'Açlık grevi yaptıklarına göre gerçekten bu çocuklar bu kadar dertli mi?' diye aklınıza gelmiyor mu? Çok haklılar."

"SUÇ ÜSTÜ YAKALADIK ONLARI"

Özel, AKP'nin 'Savunma Sanayi Katkı Payı' alınmasıyla ilgili teklifini ertelemesiyle ilgili de "Erdoğan suç üstü oldu. İsrail için yaptığımız toplantıda söyledikleri 10 yıl gizli. Söylemedikleri şu: Erdoğan'ın söylediklerine işaret eden hiçbir somut veri yok. Milleti korkutup, sefalet içindeki millete 'İsrail saldıracak işsizliği unut' dedi. Bunla da yetinmediler 'hadi biraz para ver. İsrail'e karşı savunma sanayini güçlendirelim'. Savunma Sanayi'ye 180 milyar para aktarıldı geçen sene. Helali hoş olsun. Biz güçlenmesine karşı değiliz. Oradaki yatırımlara karşı değiliz. Ama Türkiye'nin en karlı bankaları dururken parayı nakit avanstan geçinmeye muhtaç o insanların cebine el atmayın dedik. Çok lazımsa bankalardan alın. 70 milyar para toplayacak. Suç üstü yakalandılar. Gariban vatandaşın peşine koşuyorsunuz. Milletin cebinden kapçak yapmaya kalkerken suç üstü yakaladık onları. Bütçe sonrasına kaldı. Teklifimiz şu 70 milyarı koyun bütçeye alın parayı. Milletin sırtından düşün" ifadelerini kullandı.

"BENİM AĞZIMDAN DUYULACAK"

CHP Genel Başkanı, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti liderlerinin Öcalan'la ilgili çıkışlarına ilişkin de "Bahçeli ve DEM Parti'li vekilin açıklamalarıyla ilgili dün açıklama yaptım. Diyarbakır, Van dahil 6 ile gideceğiz. Bir şey duyulacaksa benim ağzından duyulacak" dedi.