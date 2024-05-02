Macron'a 'Ukrayna' uyarısı: Tek bir avro bile yok

Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:54

Güncelleme: 02.05.2024 - 15:54

Fransız siyasi partisi Les Patriotes'in lideri Florian Philippot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Philippot, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme planlarından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Philippot, "En kötüsüne yol açabilecek sorumsuz açıklamalar yapmayı bırakın. Asker yok, silah yok ve Ukrayna için tek bir avro bile yok. Yeter artık! Barışa ihtiyacımız var!" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı daha önce The Economist'e verdiği bir mülakatta "Rus güçlerinin cephe hattını yarması halinde Ukrayna'nın talebi üzerine Kiev'e asker göndermenin değerlendirilebileceğini" ifade etti.

Macron, birçok ülkenin Paris'in yaklaşımını anladığını ve "bu pozisyonun iyi bir şey olduğu" konusunda hemfikir olduğunu da belirtti.

Macron ayrıca, 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya daha fazla yardım konusunda Paris'te düzenlenen bir toplantıya katılan 20 kadar Batılı ülkenin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını tartıştığını söylemişti.