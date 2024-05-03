Sabotaj yapmak üzere olan Ukrayna ajanı öldürüldü!

Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:53

Güncelleme: 03.05.2024 - 12:55

Interfax’ın haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Leningrad bölgesinde bir yakıt terminaline patlayıcılarla saldırmayı planlayan Ukraynalı bir sabotajcının öldürüldüğü duyuruldu.

FSB, öldürülen ajanın Ukrayna askeri istihbaratı tarafından görevlendirilmiş bir Rus vatandaşı olduğunu ve tesisin güvenlik görevlilerine ateş açtıktan sonra öldürüldüğünü açıkladı.

Ayrıca, şahsın Mart ayında Litvanya'dan Rusya'ya giriş yaptığı belirtildi.