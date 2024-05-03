Sabotaj yapmak üzere olan Ukrayna ajanı öldürüldü!

Rusya Federal Güvenlik Sevisi’nin yaptığı açıklamaya göre, Leningrad’daki yakıt terminaline saldırmayı planlayan bir Ukrayna ajanı öldürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:53
Sabotaj yapmak üzere olan Ukrayna ajanı öldürüldü!
Abone Ol google-news

Interfax’ın haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Leningrad bölgesinde bir yakıt terminaline patlayıcılarla saldırmayı planlayan Ukraynalı bir sabotajcının öldürüldüğü duyuruldu.

FSB, öldürülen ajanın Ukrayna askeri istihbaratı tarafından görevlendirilmiş bir Rus vatandaşı olduğunu ve tesisin güvenlik görevlilerine ateş açtıktan sonra öldürüldüğünü açıkladı.

Ayrıca, şahsın Mart ayında Litvanya'dan Rusya'ya giriş yaptığı belirtildi.


Rusya haberleri Ukrayna haberleri

İlgili Haberler

Macron'a 'Ukrayna' uyarısı: Tek bir avro bile yok

Macron'a 'Ukrayna' uyarısı: Tek bir avro bile yok
İsviçre'den 'Ukrayna Barış Zirvesi' çağrısı: Rusya bu sürece dahil olmalı

İsviçre'den 'Ukrayna Barış Zirvesi' çağrısı: Rusya bu sürece dahil olmalı
Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk: Ukrayna, Rusya ile yeniden birleşecek

Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk: Ukrayna, Rusya ile yeniden birleşecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı
Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı
10 yıl sonra otopsi fotoğrafları ortaya çıkmıştı: Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, ilk kez konuştu!

10 yıl sonra otopsi fotoğrafları ortaya çıkmıştı: Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, ilk kez konuştu!
Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 3 Mayıs 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 3 Mayıs 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu
Erdoğan ve Özel görüşmesi sona erdi

Erdoğan ve Özel görüşmesi sona erdi
Farah Zeynep Abdullah’tan imaj değişikliği!

Farah Zeynep Abdullah’tan imaj değişikliği!
İstanbul'da sabaha karşı 1 Mayıs baskınları: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da sabaha karşı 1 Mayıs baskınları: Çok sayıda gözaltı var!
Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs 2024 altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs 2024 altın fiyatları…