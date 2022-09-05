Alaattin Çakıcı'nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan kimdir? Ferhat Aydoğan'ın lakabı ne ?

05 Eylül 2022 Pazartesi, 12:46

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın basın danışmanı olarak tanınan, sık sık Çakıcı adına yazılmış metinleri gazetecilere e-mail yoluyla servis eden Ferhat Aydoğan hastaneye kaldırıldı. Aydoğan, hastane odasında çektirdiği ilginç fotoğrafı da basına servis etti. İşte, Ferhat Aydoğan kimdir? sorusunun yanıtı...

FERHAT AYDOĞAN KİMDİR?

Adana'da doğan Ferhat Aydoğan'ın memleketi Elazığ'dır. Aydoğan, liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına hazırlanırken 2000 yılında Güney Havadis gazetesinde muhabir olarak göreve başladı. Daha sonra Mersin Ünüversitesi'ni kazandı. Daha sonra tekrar üniversite sınavlarına girerek Çukurova Üniversitesi Endüstriyel Elektronik bölümünü kazandı.

Babası Muzaffer Aydoğan'ın sahibi olduğu Güney Medya Grubu'nda muhabirlik yaptıktan sonra, Genel Yayın Yönetmeni ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. Aydoğan, gazeteci olarak tanınıyor.

FERHAT AYDOĞAN'IN SİYASİ HAYATI

Kuzgun lakaplı Ferhat Aydoğan, 2008 yılındaki yerel seçimlerde Anavatan Partisi 2.sıra meclis üyesi adayı olmuştur. 2011 Genel Seçimlerde Adana'dan Has Parti milletvekili adayı olmuştur. Aydoğan ayrıca 2014 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi Çukurova Belediye Meclis üyesine de adaylığını koymuştur.

Aydoğan'ın biyografisinde Kürtçe ve İngilizce bildiği belirtiliyor. Ferhat Aydoğan, evli ve bir çocuk babasıdır.