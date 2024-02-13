Ailesi endişeli: Avukattan haber alınamıyor

Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:17

Güncelleme: 13.02.2024 - 13:44

Venezuela'da ülkenin önde gelen avukatlarından Rocio San Miguel'in gözaltına alınmasının ardından 3 gün geçmesine karşın, kendisi ve kayıp 4 aile üyesinin akıbetinin bilinmemesi tepkilere yol açtı. San Miguel'in avukatları, müvekkillerinin, savcılığın gözaltına alındığına dair teyidine rağmen Caracas'taki gözaltı tesislerinde tespit edilemediğini açıkladı.

HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDILAR

Avukatın ailesi, San Miguel'in Miami'ye seyahati sırasında başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve bu sırada kızı ile eski eşi dahil 4 aile üyesinin de kaybolduğunu iddia etti. San Miguel ve kayıp olduğu belirtilen 4 aile üyesinin nerede olduklarının bilinmemesi üzerine 200'den fazla sivil toplum kuruluşu, ortaklaşa kaleme aldıkları mektupta, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

"HAYATTA OLUP OLMADIKLARINI BİLMİYORUZ"

Mektupta, uluslararası toplumdan, Venezuela makamlarının San Miguel ve ailesine yönelik eylemlerini kınaması istendi. Associated Press'e konuşan San Miguel'in ailesinden bir kişi de yakınlarıyla ilgili ciddi endişe taşıdıklarını vurgulayarak, "Hayatta olup olmadıklarını bilmiyoruz. Onlara ne olduğunu bilmiyoruz. Neredeler?" dedi.

Aile, Rocio San Miguel ve ailesinin "nerede olduklarına, hangi fiziksel koşullarda bulunduklarına dair gerçek deliller istediklerini" dile getirdi.

"KEYFİ TUTUKLAMA ENDİŞE VERİYOR"

Öte yandan, ABD'nin Bogota Büyükelçiliği'nden de konuya dair yapılan açıklamada, San Miguel'in gözaltına alınmasının, "demokratik aktörlerin görünüşte keyfi tutuklanmasına ilişkin endişe verici bir eğilimi takip ettiği" belirtilerek, Devlet Başkanı Nicolas Maduro taahhütlerini yerine getirmeye çağrıldı.

Venezuela Başsavcısı Tarek Saab ise pazar günü yaptığı açıklamada, San Miguel'in Maduro'ya yönelik "komplo planına ve suikast girişimine" karıştığı iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı. 57 yaşındaki San Miguel, Venezuela'da silahlı kuvvetler, güvenlik ve insan hakları konusunda çalışmalarıyla öne çıkan bir aktivist olarak biliniyor.