İnterneti ikiye bölen elbise tartışmasını çıkarmıştı... Keir Johnston hapse atıldı
İnternette viral olan elbise fotoğrafının sahibi Keir Johnston, eşine yönelik şiddetli saldırı suçlamasıyla 4 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. İskoçya'nın Colonsay Adası'nda yaşayan 38 yaşındaki Johnston, evinde gerçekleşen olayda eski eşini bıçakla tehdit etmişti.
Johnston ve eşi, 2015 yılında düğünlerinde çekilen bir elbise fotoğrafını paylaştıklarında internetin ilgi odağı olmuşlardı.
Elbisenin bazılarına altın ve beyaz, bazılarına ise siyah ve mavi olarak görünmesi, sosyal medyada büyük bir tartışma başlatmıştı. Çift, bu olay sayesinde Ellen DeGeneres'in programına bile katılmıştı.
SALDIRIYI KABUL ETTİ
The Independent'in derlediği habere göre, Glasgow Yüksek Mahkemesi, Johnston'ın eşine yönelik istismar geçmişi olduğunu ve 6 Mart 2022'de bir barda içki içtikten sonra saldırıya geçtiğini duyurdu. Johnston, eşi eve döndüğünde onu terk etme niyetinde olduğunu söylemiş, ardından eşini yere yatırıp boğmaya çalışmıştı. Bir tanığın araya girmesiyle olay durdurulmuştu.
Eşi, 999'u arayarak yardım istemiş ve tanığın tekrar müdahalesiyle Johnston'ın saldırısı son bulmuştu. Johnston, duruşma öncesi savunmasını değiştirerek saldırıyı kabul etti.
54 AYLIK CEZA
Johnston'ın avukatı Marco Guarino, müvekkilinin ilk kez suç işlediğini ve davranış sorunları için yardım istediğini belirterek ceza verilmemesini talep etti. Ancak, Yargıç Leydi Drummond, eşinin yaşadığı duygusal, psikolojik ve mali hasarları göz önünde bulundurarak, suçun ağırlığı nedeniyle hapis cezasının uygun olduğunu belirtti.
Johnston, 54 aylık hapis cezasına çarptırıldı ve şikayetçiyle 10 yıl boyunca temas kurmasını yasaklayan bir uzaklaştırma emri de verildi.
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