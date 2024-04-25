'İptal edildi' iddiaları vardı: Beyaz Saray'dan 'Erdoğan ziyareti' açıklaması
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden ile New York’a giden ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında açıklamada bulundu.
Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.
İPTAL EDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, ABD’nin İsrail’e yapacağı 26 milyar dolarlık yardımın onaylanması nedeniyle iptal edilebileceğine yönelik iddialar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.
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