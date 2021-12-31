Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten meclis için takvim çağrısı

31 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre ilk oturuma en yaşlı milletvekili başkanlık edecek. Irak Anayasası’na göre, genel seçimlerin nihai sonuçlarına ilişkin Federal Mahkeme’nin onayının alınması ve kesin sonuçların açıklanmasını takip eden 15 gün içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis’in toplantıya çağrılması gerekiyor.

Irak’ta 10 Ekim’deki seçimlerde, Şii lider Mukteda es-Sadr’a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclis’e 73 vekil göndererek birinci, Takaddum Koalisyonu 37 vekille ikinci, eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin Kanun Devleti Koalisyonu da 33 vekille üçüncü olmuştu. Seçimlerin ardından yaşanan gerginlikler sonrası Irak Yüksek Federal Mahkemesi, geçen pazartesi günü genel seçimlerin sonuçlarını onayladığını bildirmişti.

"MUHARİP GÜCE SON"

Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin muharip görevinin sona erdiğini, savaş teçhizatının ülkeden çıkışının tamamlandığını duyurdu. ABD ile ülkesi arasındaki stratejik diyalog görüşmeleri kapsamında koalisyon güçlerinin görevinin yalnızca tavsiye ve destekle kısıtlı olduğunu söyledi.