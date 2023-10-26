Irak ordusu 'Demir Çekiç' tatbikatına başladı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:30

Güncelleme: 26.10.2023 - 13:30

Irak Başbakanı es-Sudani tatbikatla ilgili “Bugün, Irak Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dokuzuncu Zırhlı Tümen tarafından Kara Havacılık, Hava Savunma ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen planlı saldırı ‘Demir Çekiç’ taktik tatbikatına katıldık” dedi.

Irak Başbakanı son dönemde Irak ordusunun savunma ihtiyaçlarına yoğunlaştıklarını belirterek son teknoloji silahların alınması için komiteler kuracaklarını ve sözleşmeler yapacaklarını vurguladı.

Es-Sudani, tatbikatın amacının Irak ordusunu yüksek düzeyde hazırlıklı tutmak olduğunu belirtti.

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi, dün Mısır ordusunun komutanlarıyla birlikte törenle Süveyş'teki Üçüncü Sahra Ordusu Dördüncü Zırhlı Tümenini denetlemişti.