Irak, Türkiye'yi Süleymaniye'de İHA saldırısı düzenlemekle suçladı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 14:19

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 14:20

Irak Haber Ajansı'nın (INA) aktardığına göre, Irak Cumhurbaşkanlığı dün Süleymaniye Uluslararası Havalimanı etrafında yapılan İHA saldırısını kınadı.

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'yi "sorumluluğu üstlenmeye" ve "resmi bir özür dilemeye" çağırdı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sonuncusu Süleymaniye sivil havaalanının bombalanması olmak üzere Kürdistan bölgesinde Türk askeri operasyonları tekrarlanmakta olup, Irak'a ve egemenliğine yönelik bu bariz saldırıları kınarken, Türk güçlerinin Irak topraklarında Irak karşıtı güçlerin varlığı bahanesiyle barışçıl sivilleri terörize etme yaklaşımlarını sürdürmelerine izin veren hiçbir yasal gerekçe olmadığını teyit ediyoruz."

Cumhurbaşkanlığı, Ankara'yı "sorumluluk almaya, bu eylemler için resmi bir özür dilemeye, bu saldırıları durdurmaya ve ilgili taraflarla diyalog kanalları açarak iç sorunlarını çözmeye" çağırdı.

Açıklamada ayrıca, "Bu saldırıların tekrarlanması durumunda, gelecekte tekrarlanmasını önlemek için kararlı bir duruş sergilenecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Dün Irak'ın Süleymaniye kentinde yer alan Süleymaniye Uluslararası Havaalanı yakınlarında terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in konvoyunun kimliği belirsiz bir S/İHA tarafından hedef alındığı bildirildi.

Wall Street Journal'e konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İHA saldırısını doğrulayarak, konvoyda üç ABD askerinin de yer aldığını açıkladı.

CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino, "Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu anda bu saldırıyı soruşturuyoruz. ABD personelinin emniyet ve güvenliğini tehdit eden her türlü eyleme şiddetle karşı çıkıyoruz. ABD güçleri, IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması için yerel ortak güçleri desteklemek üzere Irak ve Suriye'de kalmaya devam edecektir" dedi.

Ayrıca, gazeteye konuşan ABD'li bir yetkili, "ABD ve YPG/SDG arasındaki ilişkinin yakın olduğunu, İHA saldırısı sırasında bir ABD'li askerin Mazlum Abdi ile aynı araçta bulunduğunu" dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı 5 Nisan'da yaptığı bir açıklamada, 3 Nisan itibarıyla Türk hava sahasının, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak hava araçlarının kullanımına kapatıldığını bildirmişti.