Son dakika... Türk hava sahası, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak uçaklara kapatıldı

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 14:42
Son dakika... Türk hava sahası, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak uçaklara kapatıldı
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanlığında yapılan açıklamaya göre, Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır."

 


Dışişleri bakanlığı Süleymaniye

İlgili Haberler

THY, Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı

THY, Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı
IKBY: Süleymaniye'deki gaz tesisine saldırıyı yasa dışı gruplar gerçekleştirdi

IKBY: Süleymaniye'deki gaz tesisine saldırıyı yasa dışı gruplar gerçekleştirdi
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: 'Raperin' kod adlı terörist etkisiz

MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: 'Raperin' kod adlı terörist etkisiz

En Çok Okunan Haberler