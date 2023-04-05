Son dakika... Türk hava sahası, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak uçaklara kapatıldı
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığında yapılan açıklamaya göre, Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır."
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