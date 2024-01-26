Irak'tan ABD açıklaması: Müzakereler yakında başlayacak
Irak Savunma Bakanı Sabit el-Abbasi, terör örgütü IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin görevinin sona ermesiyle ilgili takvimin belirlenmesi için koalisyon ülkeleriyle müzakerelerin önümüzdeki günlerde başlayacağını duyurdu.
Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Abbasi, Irak-Amerikan Askeri Komitesi'nin koalisyon güçleri ülkeleriyle müzakerelere Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin vereceği talimatlar üzerine önümüzdeki günlerde başlayacağını bildirdi.
Savunma Bakanı Abbasi, daha sonra koalisyon güçlerinin çekilmesiyle ilgili takvimin de belirleneceğini belirterek, "Silahlı kuvvetlerimiz, koalisyon güçlerinin geri çekilmesi ve ülkedeki güvenlik dosyasının tam kontrolünü ele alması için tam hazırlıklı" ifadelerini kullandı.
Irak, terör örgütü IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için bir takvim oluşturma konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Irak hükümetleri arasında Ağustos 2023'ten bu yana devam eden müzakere turlarının başarıyla sonuçlandığı belirtilmişti.
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