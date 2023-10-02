Irak'tan Türkiye açıklaması

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:16

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:18

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Ankara’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen terör saldırısı girişimi kınanarak, Irak hükümeti ve halkının Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde bulunduğu vurgulandı.

Irak’ın her türlü terör eylemini reddettiği ve terörle mücadelede uluslararası toplumun yanında yer aldığı belirtilen açıklamada, şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik tüm çabaların desteklediği kaydedildi. Açıklamada, olayda yaralananlara acil şifalar dilendi.

FARKLI ÜLKELERDEN DE KINAMA MESAJLARI GELDİ

İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleşen saldırı girişimi sonrası birçok ülke kınama mesajı yayınladı.

Avrupa Birliği’nden yapılan açıklamanın ardından Azerbaycan, ABD, Kosova, Fransa, İsveç ve Almanya’dan “Türkiye ile dayanışma içindeyiz, bu terör saldırısını kınıyoruz” mesajları geldi.

Dün saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulunmuştu.

Teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmış, diğer terörist ise vurularak etkisiz hale getirilmiş, 2 polis yaralanmıştı.